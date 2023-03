Zwei Männer haben sich einen lebensgefährlichen Streit auf der Überholspur der Autobahn 5 bei Frankfurt geliefert. Die beiden hatten am Freitagabend auf dem linken Streifen der stark befahrenen Autobahn angehalten. Dort lieferten sie sich eine verbale Auseinandersetzung und Handgreiflichkeiten, wie die Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilte .