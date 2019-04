Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibt es wohl den einen oder anderen "Avengers"-Fan. Das zumindest legt ein Streich einer Gruppe Studenten nahe: Am Wochenende haben sie einen riesigen Captain-America-Schild aus Stoff über der charakteristischen Kuppel der Universität drapiert.

Mindestens einen prominenten Fan hat die Aktion: "Sehr cool", schrieb Captain-America-Darsteller Chris Evans höchstpersönlich auf Twitter. Der 37-Jährige wurde in Massachusetts geboren.

Schon seit Generationen dekorieren Studenten des MIT den Dom in unregelmäßigen Abständen: 1999 verwandelten sie ihn beispielsweise in R2D2 - den Roboter aus Star Wars.

Raymond Huffman aus Long Island veröffentlichte auf YouTube eine Drohnenaufnahme des rot-weiß-blauen Stoffschilds, die inzwischen tausende Male angesehen wurde. Er selbst habe aber nichts mit dem Streich zu tun, sagte der 20-Jährige.

Ein an der Aktion beteiligter Freund habe ihm jedoch gesagt, dass die Gruppe ungefähr sechs Monate mit der Planung verbrachte. Die beteiligten Studenten der traditionsreichen Streiche, sogenannter Hacks, wollen in der Regel anonym bleiben.

Der Film "Avengers: Endgame" lief am 24. April in den deutschen Kinos an. Er ist weltweit der Film mit dem besten Startwochenende aller Zeiten. Lesen Sie hier mehr zu dem Blockbuster.