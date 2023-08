Durch das südliche Bayern war am Samstag eine Gewitterfront mit Sturm und Hagel gezogen. In Kissing bei Augsburg wurde nach Angaben von Stadtverwaltung und Polizei während des Unwetters ein im Aufbau befindliches Bierzelt von einer Sturmböe erfasst. Zwölf Menschen wurden dabei verletzt. Unwetterschäden wurden auch aus anderen Regionen Bayerns gemeldet.

Bereits Tage zuvor hatten Wetterkapriolen in weiten Teilen Süddeutschlands für Behinderungen im Verkehr und jede Menge Arbeit für die Feuerwehr gesorgt. Nach schweren Unwettern war in München der S-Bahn-Verkehr in der Nacht auf Freitag komplett eingestellt worden. In Freiburg hatte der Starkregen Keller und Straßen überflutete und zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Bäume waren umgestürzt und eine abgerissene Stromleitung auf ein Auto gefallen.