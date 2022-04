In Niedersachsen ist ein Zwölfjähriger bei der Explosion einer Deo-Dose lebensgefährlich verletzt worden. Gemeinsam mit zwei elfjährigen Kindern spielte der Junge am Freitag in Bad Bentheim mit der Deo-Dose und Feuer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dadurch sei es zu der Explosion gekommen. Die beiden Elfjährigen blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der verletzte Junge musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Haarspray, Deospray, Raumspray – richtig verwendet, besteht keine Gefahr. »Bei unsachgemäßem Umgang kann sich eine Spraydose in einen ›Flammenwerfer‹ verwandeln«, warnt zum Beispiel das Verbraucherportal Bayern . So werden in den Spraydosen heute hauptsächlich Propan oder Butan eingesetzt oder ein Gemisch aus beiden Gasen. Sie sind hochentzündlich, außerdem besteht Explosionsgefahr.

Und immer wieder kommt es daher zu Unfällen: So können schon hohe Temperaturen, wie sie im Sommer im Inneren eines geparkten Pkw auftreten, Spraydosen explodieren lassen. Im Dezember 2021 verursachte eine 18-jährige Frau eine schwere Explosion, weil sie zunächst Deo in einem Raum versprühte, um sich in einen Rauschzustand zu versetzen – und sich anschließend eine Zigarette anzündete. Die Frau erlitt schwerste Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Im Sommer 2020 fackelte ein Mann aus Versehen einen Dachstuhl ab, weil er das Gas des Sprays entzünden wollte, um damit Wespen zu töten. Der Brand geriet außer Kontrolle, es entstand ein Schaden von einer halben Million Euro. Das Verbraucherportal Bayern klärt über die wichtigsten Schutzmaßnahmen auf, dazu gehören zum Beispiel: eine Dose bei Hitze nicht im Auto liegen lassen.