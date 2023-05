»Wie der Haufen, so das Herrchen«: Sechs Jahre ist es her, das die Stadt Goslar kleine Fähnchen mit solchen Sprüchen an besorgte Bürgerinnen und Bürger verteilte, um sie in Hundehaufen zu piksen und so auf das Hundekot-Problem im Stadtzentrum aufmerksam zu machen. Nun wiederholt die Stadt Bad Hersfeld die Aktion. Seit wenigen Wochen markieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gartenamtes von Bad Herfeld herumliegende Kackhäufchen mit roten Fähnchen.