Wegen Baustelle Neuer Hafen in Bad Karlshafen mit Algenteppich überzogen

Der neue Hafen im hessischen Bad Karlshafen wurde erst vor zwei Monaten eröffnet - nun sind Probleme aufgetreten. Der Hafen ist mit einem grünen Algenteppich bedeckt. "Begünstigt wird das starke Algenwachstum auch durch die sommerlichen Temperaturen", sagte Bürgermeister Marcus Dittrich der "HNA". Zudem sei vor der Absperrung des Diemelzuflusses nährstoffreiches Wasser in den Hafen gelangt.

Am 11. Mai wurde der Hafen in der 3600-Einwohner-Stadt eröffnet. Erst kurz zuvor waren Arbeiter auf Schäden am Grund des Schleusenkanals aufmerksam geworden. Um den Abschnitt trocken zu legen, musste der Zufluss aus der Diemel in den Hafen abgestellt werden. Ein Wasseraustausch erfolgt seitdem nicht mehr.

Swen Pförtner/ DPA Wasser wird durch einen Feuerwehrschlauch in das Hafenbecken geleitet

Laut Dittrich ruht der Hafenbetrieb aktuell noch wegen Reparaturarbeiten, welche jedoch schon bald beendet werden sollen. Schon am Wochenende solle sich die Lage entspannen.

Das 6,5-Millionen-Euro-Projekt ist umstritten. Dennoch soll es dem Bürgermeister zufolge weiter vorangetrieben werden. Der Hafen soll in der schrumpfenden Kurstadt vor allem für mehr Tourismus sorgen. Zwölf von 17 Dauerplätzen für Boote seien bereits vergeben, schon bald sei die Eröffnung einer Motorbootfahrschule vorgesehen.