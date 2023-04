Bei dem schweren Verkehrsunfall am Samstag in Bad Langensalza in Thüringen wurden sieben Menschen getötet. Fünf von ihnen waren 19 Jahre alt, wie die Polizei nun mitteilte. Sie hätten gemeinsam in einem Auto gesessen, das unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Flammen aufgegangen war. In einem zweiten Wagen sei ein 60-jähriger Fahrer verbrannt. Drei weitere Personen seien verletzt worden und befänden sich nun in umliegenden Krankenhäusern in Behandlung.