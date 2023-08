Wie die Stadtwerke mitteilten , ist der viele Regen in den vergangenen Tagen Schuld an der Verunreinigung. Durch diesen seien gesundheitsgefährdende Bakterien in die Trinkwasserversorgung gelangt. Betroffen seien die Ortsteile Grastrup-Hölsen, Retzen, Holzhausen, Wülfer-Bexten, Knetterheide, Werl-Aspe, Ehrsen-Breden und Schötmar, heißt es.