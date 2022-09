Ein Freibad in Hessen verschenkt nach dem Ende der Badesaison sein Wasser: Diese ungewöhnliche Aktion sorgte zu Beginn der Woche für Aufsehen. Schwimmmeister Richard van Rijn wollte Landwirtinnen und Landwirten in der sommerlichen Dürre helfen. 800.000 Liter, so hieß es, könnten verteilt werden, die Feuerwehr half beim Pumpen.