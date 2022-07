Eigentlich wollte Anton Graf Schwerin von Krosigk am Montag, dem 18. Juli, wohl zu einem Treffen des Rotary-Klubs Bad Segeberg in einem Restaurant fahren. Fünf Kilometer mit seinem schwarzen Golf, zweimal rechts abbiegen, einmal links. »Das war eine Routinefahrt für ihn«, sagte sein Sohn Wilfried dem »Hamburger Abendblatt«. Doch der Vater kam nie bei dem Treffen an.