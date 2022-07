Nach dem tödlichen Sturz eines Mannes in ein Loch in seinem Garten in Bad Sulza bei Weimar geht die Suche nach der Ursache weiter. Am Mittwoch fertigte ein Team des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) mithilfe einer Kamera Bilder im Inneren des rund sechs Meter tiefen Lochs. Da Experten von einem Risiko weiterer Erdrutsche rund um das Loch ausgehen, wurde ein Leiterwagen der Feuerwehr zur Hilfe gezogen.