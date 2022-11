Die Fahrkarten, bitte: Ein 37-Jähriger soll sich am Montagmorgen in einem Regionalzug in Richtung Tübingen als Mitarbeiter der Deutschen Bahn ausgegeben und die Fahrkarten seiner Mitreisenden kontrolliert haben. Das gab die Bundespolizei in Stuttgart am Dienstag bekannt . Eine 26-jährige Frau weigerte sich demnach, dem falschen Schaffner ihren Fahrschein vorzuzeigen.