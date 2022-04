Generalbundesanwalt Peter Frank hat nach Schüssen auf Polizeibeamte die Ermittlungen gegen einen 54-jährigen Mann aus Boxberg in Baden-Württemberg übernommen. Nach SPIEGEL-Informationen wirft die Bundesanwaltschaft dem mutmaßlichen Anhänger der »Reichsbürger« -Bewegung versuchten Mord in 15 Fällen vor. Der Fall habe eine besondere Bedeutung, da die Attacke gegen Polizisten als Vertreter des Rechtsstaats gerichtet war, hieß es.

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos hatten am Mittwochmorgen versucht, das Haus des Mannes in Boxberg bei Heilbronn zu durchsuchen. Gegen ihn liefen Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes. Als die Polizisten in das Gebäude eindringen wollten, eröffnete der 54-Jährige das Feuer – offenbar aus einem Kalaschnikow-Gewehr. Ein Polizist erlitt Schussverletzungen an beiden Beinen. Laut Ermittlern habe bei zwei weiteren Beamten eine schusssichere Weste Schlimmeres verhindert.