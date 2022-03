Baden-Württemberg Großbrand im Möbelhaus am verkaufsoffenen Sonntag

In der Stadt Bietigheim-Bissingen brach am Sonntagvormittag ein Feuer in der Matratzenabteilung eines Möbelhauses aus. Wegen massiver Rauchentwicklung wurden die Anwohner gewarnt, Türen und Fenster zu schließen.