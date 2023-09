Ein tödlicher Messerangriff in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis beschäftigt nun die Landespolitik in Baden-Württemberg: Am Freitag soll dort ein Patient aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden geflohen sein – Ermittler werfen ihm vor, in einem Geschäft in der Innenstadt eine 30-Jährige derart verletzt zu haben, dass sie im Krankenhaus starb.