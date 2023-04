Im Prozess gegen den mittlerweile suspendierten Inspekteur der baden-württembergischen Polizei, Andreas Renner, hat die Verteidigung die Vorwürfe sexueller Nötigung zurückgewiesen und seinerseits Anschuldigungen gegen die Anzeigenerstatterin erhoben. Die 34-jährige Kriminalhauptkommissarin, die den höchstrangigen Polizisten des Landes der Nötigung beschuldigt, habe in einem Lokal in der Öffentlichkeit mit ihm sexuelle Handlungen ausgeübt, Küsse ausgetauscht und viele Intimitäten, sagte die Anwältin des Polizisten am Freitag zum Prozessauftakt. Sie bezichtigte die Anzeigenerstatterin der Lüge. Die Kommissarin, die sich zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt im Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst befand, ist Nebenklägerin in dem Prozess. Der Fall schlug riesige Wellen in Polizei und Politik.