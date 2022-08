Ein am Montag auf der Schwäbischen Alb in einen schweren Unfall verwickeltes Testfahrzeug konnte zu keinem Zeitpunkt eigenständig fahren. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch nach einer Untersuchung des Versuchsfahrzeugs mit, an der drei Sachverständige, Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen und des LKA sowie Ingenieure des Herstellers BMW beteiligt waren.