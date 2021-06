Tödliche Badeunfälle Zehnjähriges Mädchen ertrinkt in der Ostsee, junger Mann im Badesee

Ein Mädchen und ein junger Mann sind am Wochenende bei Badeunfällen ertrunken. Das zehnjährige Kind ging in der Ostsee unter, ein 26-jähriger Nichtschwimmer fiel in einem See nahe Köln von einer Badeinsel.