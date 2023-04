Sind Bären für den Menschen gefährlich?

Laut WWF-Vertreter Klose sind Angriffe auf Menschen selbst in den Regionen selten, in denen es vergleichsweise viele Bären gibt. »Eine Koexistenz von Mensch und Bär ist möglich«, sagt Klose. »Natürlich gibt es in der Natur keine hundertprozentige Sicherheit. Von Wildtieren geht immer ein gewisses Risiko aus.« Besonders gefährlich seien Bären, die sich an den Menschen gewöhnten – etwa, weil sie gefüttert wurden. Ökologe Linnell sagt, dass es vereinzelt Bären gäbe, die eine besondere Gefahr für Menschen darstellten – wie etwa JJ4, die Bärin, die den Jogger in Italien tötete. Sie war bereits in der Vergangenheit auffällig geworden und hatte Menschen angegriffen.