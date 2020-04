Einsatz in "systemrelevanten" Bereichen Anreize für Bafög-Empfänger

Die Regierung will Studierenden und Wissenschaftlern in der Coronakrise mit Neuregelungen helfen - offenbar nicht nur aus uneigennützigen Gründen. Wer in Kliniken oder Kitas hilft, soll zumindest nicht benachteiligt werden.