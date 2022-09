Eine 58-jährige Frau aus den USA ist beim Schnorcheln auf den Bahamas von einem Hai getötet worden. Wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die lokalen Polizeibehörden berichteten, wurde die Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in den Gewässern von Green Cay in der Nähe der Hauptstadt Nassau angegriffen.