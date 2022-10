Bahnchaos in Norddeutschland

»Dann hieß es erst mal ›Störung, Störung‹«

Wochenendpendler, Familien auf dem Weg in den Urlaub: Bei den Reisenden der Bahn lagen wegen des Zugchaos die Nerven blank.

Samstag früh, die Anzeigetafel am Hauptbahnhof Hannover zeigt an: Totalausfall. Wie hier in der Bahnhofshalle in Niedersachsen sah es überall in Norddeutschland aus. Der Zugverkehr im Norden Deutschlands war großflächig lahmgelegt.

Die Deutsche Bahn gab erst spärlich Auskunft, von einer technischen Störung war die Rede, die Bahnkunden genervt und verunsichert:

CLAUDIA WOYKE, Reisende

»Wir sind Hannover-Laatzen stehen geblieben, zum Glück muss ich sagen, und da hieß es dann erst mal ›Störung, Störung‹. Es verlängerte sich dann ein bisschen und dann hieß es ›der Zug fährt nur noch nach Göttingen, es fällt alles aus.‹ «

KARSTEN POHL, Reisender

»Wir haben Sitzplatzreservierung, normalerweise. Das ist natürlich auch alles futsch. Aber wenn man überhaupt erst einmal hinkommen würde, wäre es schön, und die Bahn gibt einem kaum eine Auskunft.«

GABI HERMANN, Reisende

»Und dann kam es auf einmal: ›Fällt ganz aus‹ und ›in ganz Norddeutschland fällt alles aus‹ und man steht dann da: 'äh, Ja‹ und es ist auch sehr spärlich, die Information. «

Auskunft gab es dann erst am Nachmittag. Der Bundesverkehrsminister sprach da schon klar von einem Sabotageakt:

Volker Wissing, Bundesverkehrsminister

»Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind. «

Den Behörden seien die Hintergründe der Tat noch nicht bekannt – die Polizei soll bereits gegen zwei Täter ermitteln.