Krebserregende Chemikalien ausgetreten Bahngesellschaft soll für Säuberung nach Zugunglück in Ohio zahlen

Anfang Februar entgleiste in Ohio ein Zug, der giftige Chemikalien transportierte, und geriet in Brand. Anwohner wurden zwischenzeitlich evakuiert. Nun will die US-Umweltbehörde die Bahngesellschaft zur Kasse bitten.