Bahnhof in Niedersachsen Mann von Zug erfasst und getötet

Schwerer Unfall am Bahnhof: Am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr ist in Elze im Landkreis Hildesheim ein 27-Jähriger zu Tode gekommen.

Wie die örtliche Polizei mitteilte , stand der Mann mit zwei 31 und 34 Jahre alten Begleitern auf einem Bahnsteig, als er unvermittelt ins Gleisbett sprang und versuchte, die Schienen zu überqueren. Dabei sei er von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden.