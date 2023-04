Auf einem Bahnübergang in Havixbeck im Kreis Coesfeld ist am Sonntagabend ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der 21 Jahre alte Fahrer des Wagens habe die Geschwindigkeit des herannahendes Zuges wohl falsch eingeschätzt, als er sich dem unbeschranktem Bahnübergang näherte, heißt es seitens der Polizei. Obwohl der Zugführer mit Hupsignalen auf sich aufmerksam gemacht hatte und eine Vollbremsung einleitete, konnte der junge Fahrer nicht mehr ausweichen: Der Zug krachte in das Auto und schob es rund 200 Meter vor sich her.