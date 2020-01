Schwarzwald Brand in Drei-Sterne-Restaurant - Ruine einsturzgefährdet

Die Suche nach der Ursache des Brandes im Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube in Baiersbronn in Baden-Württemberg ist zunächst nicht möglich. Die Ruine sei einsturzgefährdet, sagte der Kommandant der Feuerwehr, Martin Frey, am Morgen. "Es ist zu gefährlich."

In der Nacht um 4.30 Uhr sei das Feuer noch einmal aufgeflammt, so Frey. Die Feuerwehr war ihm zufolge zunächst noch mit 50 Einsatzkräften am Brandort und reduzierte die Zahl erst am Morgen auf zehn. Immer wieder seien Teile des Daches und der Decken eingestürzt.

Im dem rund 230 Jahre alten Stammhaus des Hotels Traube Tonbach war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude, in dem sich neben der renommierten Schwarzwaldstube weitere Restaurants und Büroräume befanden, wurde komplett zerstört. Der Schaden geht in die Millionen. Insgesamt waren etwa 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Schwarzwaldstube gehört als Drei-Sterne-Restaurant zu einer exklusiven Gruppe von Gaststätten in Deutschland. Küchenchef Torsten Michel ist in der aktuellen Deutschlandausgabe des Restaurantführers "Gault&Millau" mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet worden. Er gehört damit deutschlandweit zur Spitzengruppe der Küchenchefs. Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmetführern weltweit.

Über viele Jahre hinweg setzte Harald Wohlfahrt im Restaurant Schwarzwaldstube Maßstäbe und bildete zahlreiche spätere Sterneköche aus, bis er sich mit den Eigentümern überwarf und gehen musste (lesen Sie mehr darüber in diesem SPIEGEL-Interview). Seinem Nachfolger Torsten Michel gelang 2017 der nahtlose Übergang mit drei Sternen - diese trägt das Restaurant bereits seit 1992.