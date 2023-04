»Jackass«-Star soll Bruder angegriffen haben Bam Margera offenbar auf der Flucht vor der Polizei

Zudem habe er allen in dem Haus lebenden Personen – also seinem Bruder Jesse, ihrem Vater Philip, sowie zwei Frauen – gedroht, sie umzubringen. Laut Polizeiangaben ist Margera nach der Auseinandersetzung zu Fuß in den ans Grundstück angrenzenden Wald geflohen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Belästigung und »terroristischer Drohungen« ermittelt. Letzteres bezieht sich auf die Drohung, alle Bewohner des Hauses zu töten. Laut US-Strafrecht gelten Drohungen als »terroristisch«, wenn sie das Ziel haben, Individuen durch Gewalt zu »terrorisieren« oder die Evakuierung eines Gebäudes zur Folge hätten. Ein Haftbefehl wurde erlassen.