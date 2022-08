Frau tagelang in Bad eingesperrt Mit Kosmetikartikeln schrieb sie ihr Testament an die Wände

Schwester meldete sie als vermisst

»Ihre Schwester hatte sie drei Tage lang nicht erreichen können, also hat sie sich an die Polizei gewandt«, sagte Polizeisprecherin Chanchai Sonsiang der Nachrichtenagentur AFP. Die Schwester der Frau meldete die 54-Jährige am Donnerstag schließlich bei einer Polizeiwache im Viertel Phra Khanong als vermisst. Als die Polizisten eintrafen, sei die Wohnungstür der 54-Jährigen von innen verriegelt gewesen. Die Beamten verschafften sich jedoch Zutritt und befreiten die Bewohnerin aus ihrer misslichen Lage.