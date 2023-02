Ein Jugendlicher aus Bangladesch ist unbeabsichtigt in einem Schiffscontainer auf hoher See nach Malaysia gereist – und nun wieder in seiner Heimat eingetroffen. Der 16-Jährige habe sich im Januar beim Versteckspielen mit Freunden nicht mehr aus einem Container auf einem Schiff im Hafen von Chittagong befreien können, sagte ein Mitarbeiter des Außenministeriums in Dhaka der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch.