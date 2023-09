Im niedersächsischen Landkreis Diepholz ist die Leiche einer 17 Jahre alten Jugendlichen gefunden worden. Die junge Frau sei dem Ergebnis der Obduktion zufolge einen gewaltsamen Tod gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Die Leiche war demnach bereits am Sonntagabend in einem Straßengraben in Barenburg entdeckt worden.