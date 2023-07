Von Bargteheide nach Ratzeburg 19-Jähriger nutzt gestohlenen Linienbus für Überlandtour

Der 19-Jährige war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, teilte die Polizei weiter mit. Zudem habe es Hinweise auf Rauschgiftkonsum gegeben. Der junge Mann sagte demnach gegenüber den Beamten aus, den Bus am Vorabend im mehr als 30 Kilometer entfernten Bargteheide mit offener Tür entdeckt und im Innern den Zündschlüssel gefunden zu haben. Demnach fuhr er zunächst in Richtung Hamburg und parkte den Bus in der Nacht zu Sonntag im Nachbarort Ammersbek an einem Sportplatz.