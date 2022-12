Bayern Dieb stiehlt einer Familie die Weihnachtsgeschenke

Traurige Gesichter an Heiligabend könnte es in einer Familie in der oberpfälzischen Gemeinde Bodenwöhr geben. Die Mutter hatte die schon eingepackten Weihnachtsgeschenke für die beiden Kinder und den Ehemann am Freitagvormittag im Gang vor ihrer Dachgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus abgestellt und war mit letzten Vorbereitungen für das Fest beschäftigt. Da entwendete ein Unbekannter die für die Familie bestimmten Präsente.