In Haßfurt in Unterfranken ist ein junges Mädchen von einem Laster überrollt und getötet worden. Wie die Polizei in Würzburg mitteilte, fuhr ein 48-jähriger Getränkelieferant am Dienstagnachmittag zum Anliefern mit seinem Laster rückwärts auf das Gelände eines Gymnasiums.