Hitze in Bayern: Baden, surfen, schmoren

Bei Temperaturen über 30 Grad zieht es viele Menschen in Bayern ans Wasser – ob in München oder der Umgebung. Manche freuen sich über das Wetter, einige finden es »bitter«. Aber sie sind auch gefährlich.

Ob im Wasser oder im Biergarten – in Bayern findet an diesem Wochenende jeder seinen eigenen Weg, um mit der Hitze umzugehen. Viele zog es an einen der Seen. Auch die Badestelle in Possenhofen am Starnberger See war gut besucht, bei Temperaturen von bis zu 34 Grad.

Auch in der Landeshauptstadt München zog es viele Menschen ans Wasser. Hier war es sogar noch heißer: 35 Grad. Wie ist das auszuhalten?

Passantinnen und Passanten in München:

»Jetzt mit dem Wasser auf jeden Fall, aber für einen Citytrip ist es dann schon ein bisschen heiß. Aber im Norden ist es schon ein bisschen kühler, das ist ganz angenehm.«

»Ich werde leider in der Hitze schmoren müssen, kann ich nix dagegen tun. Sehr bitter.«

»Feiern, das geht auch. Natürlich bei Hitze gut, wenn man so Sprühdosen dabei hat, zum Beispiel. Ansonsten ein bisschen chillen, viel Früchte und trinken. Stay hydrated.«

»Sommer ist doch das beste, was es gibt.«

Bei aller Freude über den Sommer – er ist auch gefährlich, gerade für ältere Menschen. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland mehr als 8000 Menschen in Folge von Hitzewellen. Europaweit waren es mehr als 60.000.

Gerade junge Menschen fanden allerdings auch Wege, das Wetter zu genießen, sogar in der Stadt. Denn es gibt ja noch die Eisbachwelle.

Passant in München:

»Super heiß heute und es ist sehr erfrischend. Optimal einfach heute hier zu sein.«

Ein Nachteil: Bei so vielen Ausflüglern am Wochenende waren die Autobahnen natürlich recht voll.

Nach einer Autofahrt bei der Hitze kann die Abkühlung sicher nicht schnell genug kommen, in welcher Form auch immer.