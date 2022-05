Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt in München mitteilt, fotografierte eine Wildtierkamera den Bären am vergangenen Wochenende im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern seien informiert worden. Wanderer würden aufgefordert, bei Ausflügen keine Essensreste und keinen Müll zurückzulassen.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist in Oberbayern wieder nachweislich ein Braunbär aufgetaucht.

Nächste Population 120 Kilometer entfernt

Im Winterhalbjahr 2019/2020 hatte es in Bayern mehrere Sichtungen von Braunbären gegeben, die letzte im Frühjahr 2020. Ob es sich nun um dasselbe Tier handele, sei aber unklar, so das Landesamt. Mit einer Ansiedlung von Bären in Bayern rechnet die Behörde trotz der erneuten Sichtung nicht.