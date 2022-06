Das Organisationschaos in Bayern zu Anfang der Pandemie hat offenbar fragwürdige Maskengeschäfte begünstigt. So existierte laut dem Abschlussbericht der damaligen Unterstützungsgruppe Beschaffungen Coronapandemie (UG) eine sogenannte Fastlane, in die Anbieter ihre Angebote am zentralen Eingangspostfach vorbei bei der Landesregierung einspeisen konnten.