Eine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön – doch wenn man abreist, ohne Bescheid zu sagen, kann das einen Großeinsatz der Polizei zur Folge haben. Gerade, wenn man erst fünf Jahre alt ist. So geschehen am Mittwoch in Bayern. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich am Mittwochnachmittag eine verzweifelte Mutter aus Nördlingen beim Notruf. Ihr Sohn sei beim Spielen mit einem vierjährigen Freund plötzlich verschwunden.