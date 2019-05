Tier macht Sachen Hündin Molly säugt Ferkel Rosa von Schwarte

Verrückte Tierwelt im Allgäu: Ein Ferkel saugt an der Zitze einer Hündin. Dabei hat diese nie Welpen zur Welt gebracht

Rosa von Schwarte - so der Name des Ferkels - nuckelt im Allgäuer Städtchen Immenstadt an einer Zitze, während Molly mit dem Schwanz wedelt. "Ich wollte Rosa von Schwarte eigentlich mit der Flasche großziehen, aber sie war nicht interessiert und ist schnurstracks auf Molly zugelaufen", sagt Herrchen Dieter Schetz.

Karl-Josef Hildenbrand/ DPA Hündin Molly steht neben dem knapp sechs Wochen alten Ferkel Rosa

Es sind bereits Fälle von Hundeweibchen bekannt, die Katzenbabys, Waschbär-, Tiger- oder Löwenjungen säugten. Dass eine Hündin ein Ferkel adoptiert, sei jedoch sehr ungewöhnlich, sagt Udo Kopernik vom Verband für das Deutsche Hundewesen.