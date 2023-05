Nach Medienberichten mussten rund 600 Passagiere mehr als eine Stunde in dem Zug ausharren. Dann sei die Bahn in den Meringer Bahnhof gefahren, wo die Fahrgäste umsteigen mussten. Eine Frau habe in der Situation eine Panikattacke bekommen.

»Völlig inkompetent«

Laut »Müncher Merkur « fragte ein Fahrgast nach längerer Wartezeit über die Sprechanlage im Zug, was los sei. Der Lokführer habe per Durchsage geantwortet und den Fahrdienstleiter »völlig inkompetent« genannt.