Die zerbrochene Scheibe einer Glastür hat in der bayerischen Gemeinde Moosthenning für Aufregung gesorgt. Ein Geschwisterpaar hatte seinem Vater berichtet, ein schwarz gekleideter Mann mit Sturmhaube habe es in der Wohnung überfallen. Als der Einbrecher den zehnjährigen Jungen mit dem Kopf voran gegen die Glastür im Wohnzimmer gestoßen habe, sei die Tür zerbrochen, schilderten die Kinder der Polizei zufolge den Vorfall.

Der Junge wurde mit leichten Verletzungen am Kopf und an der Brust in ein Krankenhaus gebracht. Der besorgte Vater informierte die Polizei. Da die Geschwister den Beamten ihre Geschichte bestätigten, begannen am Dienstagnachmittag mehrere Polizeistreifen, nach dem Unbekannten zu fahnden. Erst als die Ermittler bei der genaueren Befragung des achtjährigen Mädchens Ungereimtheiten bemerkten, gab der Junge zu, die Geschichte erfunden zu haben.

In Wahrheit sei er beim Fangenspielen mit seiner Schwester durch die Glastür gestolpert, sagte er.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Lügengespinst in Form eines "bewaffneten Irren", der Kinder angreife, im Netz bereits die Runde gemacht. Die Polizei bittet daher, entsprechende Ereignisse nur dann in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, "wenn diese definitiv aus gesicherten Quellen beziehungsweise von uns stammen", heißt es in einem Facebook-Eintrag zu dem Fall.