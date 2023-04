An Burgen, Schlössern und Kirchen in Bayern gehen nach und nach die Lichter wieder an. Von nun an erstrahlt auch das Schloss Neuschwanstein nachts von Neuem.

Mit dem Auslaufen der Verordnung des Bundes für kurzfristige Energiesparmaßnahmen werden auch in München zahlreiche Gebäude wieder beleuchtet. Seit Samstag werden die Anstrahlungen »der Kirchen, historischen Gebäude, Brücken, Brunnen und meisten Denkmäler« in der Zuständigkeit der Stadt nach und nach wieder aktiviert, wie das Münchner Baureferat mitteilte. Den Anfang sollten die Bavaria, das Maximilianeum, das Isartor, der Wittelsbacher Brunnen sowie die Ludwigskirche machen.