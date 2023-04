Der Regionalpräsident von Trentino-Südtirol, Maurizio Fugatti, hatte daraufhin die Tötung des Tieres angeordnet. Ein italienisches Gericht setzte den Abschussbefehl für »Problembärin« JJ4 jedoch wieder aus. Das Verwaltungsgericht in Trient habe damit der von Tierschutzvereinen eingelegten Berufung gegen den von der Provinz Trentino angeordneten Abschussbefehl stattgegeben, hieß es in einem Dekret, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Bereits 2020 sollte das Bärenweibchen erlegt werden. Es hatte damals zwei Menschen, einen Vater und seinen Sohn, auf dem Monte Peller angegriffen. Auch 2020 entschied ein Gericht gegen die Tötung.