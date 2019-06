In weiten Teilen Bayerns haben Unwetter mit Starkregen und Blitzen zu Überschwemmungen geführt. Vielerorts liefen den Behörden zufolge Keller voll, auch Straßen wurden überflutet.

Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord rückten bis Samstagnacht die Einsatzkräfte fast 200 Mal aus, wie ein Behördensprecher sagte. Im Landkreis München half die Feuerwehr bei 50 Einsätzen, Keller auszupumpen und Straßen vom Wasser zu befreien.

Am Flughafen München ruhte der Flugbetrieb wegen des Unwetters am Abend für mehr als eine Stunde. 23 Flüge fielen aus, wie eine Sprecherin des Airports sagte. Ein Musikfestival in München wurde wegen des Unwetters von den Veranstaltern vorzeitig beendet.

Die #Wetteraussichten für das Wochenende und für den Beginn der neuen Woche: Am Samstag im Süden wolkig mit gewittrigem Regen. Am Sonntag überall freundelich und #sommerlich warm. Ab Montag beginnende #Hitzewell mit verbreitet über 30 °C. pic.twitter.com/RP0OFc11yU — DWD (@DWD_presse) 21. Juni 2019

Deutschlandweit ist in den kommenden Tagen mit rekordverdächtiger Hitze zu rechnen. In "Wärmehochburgen" und entlang des Rheins seien Temperaturen von bis zu 39 Grad wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. "Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer", sagte ein Meteorologe. "Wie es dann nach der Wochenmitte weitergeht, ist völlig offen."

In der Schweiz und Norditalien hatte es am Freitag und Samstag extreme Unwetter gegeben. Massive Überschwemmungen richteten vor allem im Westen der Schweiz Schäden an. Aus dem Kanton Neuenburg meldeten die Behörden, dass Straßen mehr als einen Meter unter Wasser gestanden hätten.

Im italienischen Turin gingen bereits am Freitagabend Hagel und Starkregen nieder. Auf Videos war unter anderem zu sehen, wie sich ein weißer Strom aus Hagel und Wasser eine Straße hinunterschiebt. Medienberichten zufolge starb ein 65-Jähriger infolge der Unwetter.