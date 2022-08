Ein vermeintlicher Messerdieb hat einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz in Bamberg ausgelöst.

Wie die bayerische Polizei am Sonntag in Bayreuth mitteilte, hatte eine aufgeregte Frau »mit lautem Geschrei im Hintergrund« am Vortag per Notruf den Diebstahl mehrerer Messer aus der Küche eines Hotels gemeldet. Laut ihren Angaben war der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt gerade im Begriff, das Hotel verlassen, in dessen unmittelbarer Umgebung ein Volksfest stattfand.