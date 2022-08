Ein 38-jähriger Mann stürzte in Bayern in einem tödlichen Unfall zwölf Meter in die Tiefe. Das Autowrack ist nach dem Unfall mindestens ein bis zwei Tage unentdeckt geblieben.

Der Absturz geschah auf der Bundesstraße 307 nahe Bayrischzell. Erst am frühen Montagnachmittag sei die Polizeiinspektion Miesbach über einen abgestürzten Wagen informiert worden, teilte sie mit . Die Beamten gehen davon aus, dass das Fahrzeug bislang nicht bemerkt worden war, weil die Unfallstelle am Hang von der Fahrbahn aus nur schlecht einzusehen ist.