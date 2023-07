Weder der Name des Journalisten noch der Name oder das Geschlecht des oder der Jugendlichen wurden in der Berichterstattung erwähnt. Die Mutter der jungen Person hatte sich an »The Sun« gewandt, nachdem eine Beschwerde bei der BBC Ende Mai nicht zu den erwünschten Konsequenzen geführt hatte. »Alles, was ich will, ist, dass dieser Mann damit aufhört, mein Kind für sexuelle Fotos zu bezahlen und den Drogenkonsum meines Kindes zu sponsern«, zitierte die Zeitung sie .