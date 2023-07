In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der BBC hieß es, »ein männlicher Mitarbeiter« sei »suspendiert« worden. Der Sender arbeite »so schnell wie möglich daran, die Fakten zu ermitteln, um die nächsten Schritte festzulegen«.

Unklare Faktenlage

Die BBC verkündete am Montag allerdings, einen Brief eines Anwalts bekommen zu haben, der angibt, das mutmaßliche Opfer zu vertreten. Demnach seien die in der »Sun« berichteten Anschuldigungen »Unsinn«. Es habe »nichts Unangemessenes oder Unrechtmäßiges stattgefunden«, heißt es laut BBC in dem Brief.