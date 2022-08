Unfall im brandenburgischen Beelitz Heißluftballon reißt sich vor dem Start los – 69-Jähriger erschlagen

Ein Mann wollte am Montag in Beelitz mit dem Heißluftballon fliegen. Nun ist er tot. Der Grund: Das Fluggerät war offenbar an einem Auto mit Anhänger befestigt – und geriet außer Kontrolle. Das Gespann erschlug ihn.