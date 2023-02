Die 42-Jährige wurde seit zehn Tagen vermisst. Die Mutter hatte ihre Kinder zur Schule gebracht und war seitdem verschwunden. Spaziergänger hatten ihre Leiche am Samstag in der Feldmark bei Klein Bennebek in Schleswig-Holstein entdeckt. Der Polizei zufolge dürfte die Frau gewaltsam zu Tode gekommen sein, ein Obduktionsergebnis zur genauen Todesursache steht aber noch aus.

Bis in der Nacht zu Sonntag sicherten Beamte der Mordkommission und Spurensicherung am Fundort der Leiche Spuren, auch verschiedene Polizeieinheiten und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Börm waren im Einsatz.