Belgien Psychiatriepatient bei Polizeieinsatz erschossen

In einer psychiatrischen Klinik in der belgischen Gemeinde in Uccle im Süden der Hauptstadt Brüssel ist am Dienstag ein Patient gewaltsam zu Tode gekommen.

Laut Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft hatten Mitarbeiter der Einrichtung Fond’Roy am Dienstag die Polizei gerufen, weil der 49-Jährige sich aggressiv verhalten habe. Die Beamten forderten Verstärkung an, weil der Mann eine Stichwaffe bei sich trug. Während der Auseinandersetzung habe einer der Beamten schließlich auf den Kranken geschossen.